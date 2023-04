A Dazn criticano il Napoli | “Nervosi per la gara di Champions | si è visto con il Verona”

(Di domenica 16 aprile 2023) Il momento delè stato analizzato negli studi dinel corso del programma “Players Only”, show a cui hanno partecipato gli ex calciatori Marco Parolo, Alessandro Matri, Borja Valero e l’ex, Valon Behrami. Proprio l’ex azzurro è apparso alquanto critico nei confronti dei partenopei, commentando le ultime prestazioni e in particolare lacon il Milan nell’andata dei quarti di finale diLeague. Behrami critico con Anguissa e Lobotka Ecco quanto detto da Behrami: Anguissa è il giocatore più importante del, perché gli dà fisicità, dinamismo. Tra i giocatori che non mi sono piaciuti ci aggiungo Lobotka, lo vedo più in difficoltà nei cambi di passo, chiaramente stanno incidendo le tantissime partite ad alto livello che ha giocato. A quel ...

