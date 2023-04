A che punto siamo con il ritorno di ChatGPT in Italia? (Di domenica 16 aprile 2023) Riuscirà ChatGPT a tornare online in Italia entro il prossimo 30 aprile? Una sicurezza ce l’abbiamo: Garante Privacy e OpenAI – l’azienda che l’ha creato e addestrato – sono in costante contatto per riportare il chatbot in Italia. Il Garante ha fatto sapere che entro il 30 aprile GPT dovrebbe poter garantire una serie di cose – spiegate bene in un provvedimento che comprende nove punti – per tornare ad essere utilizzato dagli Italiani. Le regole per il ritorno di ChatGPT Consenso all’utilizzo dei dati esplicito, informativa e condizioni chiare, limiti di età rispettati, campagna di comunicazione istituzionale sui mess media del nostro paese affinché tutti i potenziali utilizzatori di ChatGPT sappiano quali dati vengono loro richiesti e come vengono utilizzati – così ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 16 aprile 2023) Riusciràa tornare online inentro il prossimo 30 aprile? Una sicurezza ce l’abbiamo: Garante Privacy e OpenAI – l’azienda che l’ha creato e addestrato – sono in costante contatto per riportare il chatbot in. Il Garante ha fatto sapere che entro il 30 aprile GPT dovrebbe poter garantire una serie di cose – spiegate bene in un provvedimento che comprende nove punti – per tornare ad essere utilizzato daglini. Le regole per ildiConsenso all’utilizzo dei dati esplicito, informativa e condizioni chiare, limiti di età rispettati, campagna di comunicazione istituzionale sui mess media del nostro paese affinché tutti i potenziali utilizzatori disappiano quali dati vengono loro richiesti e come vengono utilizzati – così ...

