A Capriva del Friuli celebrata la Fieste de Patrie

È stata davvero una grande festa – con un'alta partecipazione di pubblico e autorità – quella andata in scena a Capriva del Friuli in occasione "Fieste de Patrie dal Friûl", domenica 16 aprile. Le celebrazioni della 46^ edizione hanno visto protagonista la Bandiera del Friuli: l'Istitût Ladin Furlan "Pre Checo Placerean" e l'ARLeF – Agenzia regionale per la lingua friulana hanno infatti incaricato l'artista marchigiano Francesco Pellegrini di realizzare una fedele riproduzione dello storico vessillo. La copia è stata presentata ufficialmente durante la cerimonia civile. A partire da questa edizione, sarà questo il "testimone" che i sindaci ospitanti la Fieste si scambieranno di anno in anno. La manifestazione – organizzata dal Comune del Friuli orientale con il ...

A Capriva del Friuli celebrata la 46esima Fieste de Patrie

La Fieste de Patrie dal Friûl a Capriva. È stata davvero una grande festa con un'alta partecipazione di pubblico e autorità - quella andata in scena a Capriva del Friuli in occasione "Fieste de Patrie dal Friûl", domenica 16 aprile. Le celebrazioni della 46^ edizione hanno visto protagonista la Bandiera del Friuli: l'Istitût Ladin Furlan "Pre Checo Placerean" e l'ARLeF – Agenzia regionale per la lingua friulana hanno infatti incaricato l'artista marchigiano Francesco Pellegrini di realizzare una fedele riproduzione dello storico vessillo.