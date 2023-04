A Bari la prima candidata sindaco transgender (Di domenica 16 aprile 2023) AGI - Si chiama "Bari città libera" la lista civica creata dalla conduttrice televisiva Manila Gorio che questa sera, durante la sua festa di compleanno a Gioia del Colle (Bari), ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Bari. Si tratta della prima candidata sindaco transgender. "Sono impegnata nel racconto socio-politico da quasi quattro anni - ha raccontato agli invitati, tra cui molti politici di ogni schieramento del territorio - abbandonando una Manila che apparteneva alla 'leggerezza'. Sono cresciuta molto frequentando politici e parlando di politica e me ne sono in qualche modo innamorata". Gorio, infatti, conduce da anni il programma "Il Punto" su una emittente locale pugliese. "C'è un gruppo di amici della società civile - ha spiegato - che, negli ultimi ... Leggi su agi (Di domenica 16 aprile 2023) AGI - Si chiama "città libera" la lista civica creata dalla conduttrice televisiva Manila Gorio che questa sera, durante la sua festa di compleanno a Gioia del Colle (), ha annunciato la sua candidatura adi. Si tratta dellatransgender. "Sono impegnata nel racconto socio-politico da quasi quattro anni - ha raccontato agli invitati, tra cui molti politici di ogni schieramento del territorio - abbandonando una Manila che apparteneva alla 'leggerezza'. Sono cresciuta molto frequentando politici e parlando di politica e me ne sono in qualche modo innamorata". Gorio, infatti, conduce da anni il programma "Il Punto" su una emittente locale pugliese. "C'è un gruppo di amici della società civile - ha spiegato - che, negli ultimi ...

