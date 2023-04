83 anni lei, 37 lui, festeggiano il secondo anniversario di matrimonio (Di domenica 16 aprile 2023) Iris Jones, 83 anni, e Mohamed Ahmed Ibriham, 37, hanno festeggiato il secondo anniversario di matrimonio. La storia della nonnina inglese e del giovane egiziano ha fatto il giro del mondo destando scalpore. I due si sono conosciuti nel 2019 su Facebook in un gruppo di atei. Iris Jones era divorziata da 27 anni e si era iscritta al social media dopo che il figlio Stephen le aveva comprato un pc portatile. L’anziana è stata subito travolta dalla passione per Mohamed tanto che dopo cinque mesi è volata in Egitto per incontralo e in quell’occasione ha anche conosciuto la sua famiglia. Mohamed Ahmed Ibriham e Iris Jones (Foto Facebook) Il giovane egiziano: “Il nostro amore è cresciuto giorno dopo giorno” Nel 2020 la coppia è convolata a nozze a Il Cairo e oggi vive a ... Leggi su howtodofor (Di domenica 16 aprile 2023) Iris Jones, 83, e Mohamed Ahmed Ibriham, 37, hanno festeggiato ilversario di. La storia della nonnina inglese e del giovane egiziano ha fatto il giro del mondo destando scalpore. I due si sono conosciuti nel 2019 su Facebook in un gruppo di atei. Iris Jones era divorziata da 27e si era iscritta al social media dopo che il figlio Stephen le aveva comprato un pc portatile. L’anziana è stata subito travolta dalla passione per Mohamed tanto che dopo cinque mesi è volata in Egitto per incontralo e in quell’occasione ha anche conosciuto la sua famiglia. Mohamed Ahmed Ibriham e Iris Jones (Foto Facebook) Il giovane egiziano: “Il nostro amore è cresciuto giorno dopo giorno” Nel 2020 la coppia è convolata a nozze a Il Cairo e oggi vive a ...

