365 giorni con Maria, 16 aprile. Pregano intensamente davanti alla tela e avviene il miracolo (Di domenica 16 aprile 2023) La Madonna della Consolazione contrassegna la fede del popolo a partire da un evento che lascia tutti esterrefatti, e a cui ne seguiranno molti altri. Questo splendido e sorprendente culto Mariano è originato da un fatto miracoloso, in particolare circa una speciale tela raffigurante la Madonna. All’epoca, era custodita nella chiesa parrocchiale di San Nicola L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 16 aprile 2023) La Madonna della Consolazione contrassegna la fede del popolo a partire da un evento che lascia tutti esterrefatti, e a cui ne seguiranno molti altri. Questo splendido e sorprendente cultono è originato da un fattoso, in particolare circa una specialeraffigurante la Madonna. All’epoca, era custodita nella chiesa parrocchiale di San Nicola L'articolo proviene da La Luce di

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... monelloevoluto : @marcimarti17 @sscnapoli Guardi che i cori beceri,e non solo, negli altri stadi arrivano anche dalle tribune,anzi s… - onorevolis13173 : @fratotolo2 Io lo farei ingroppare da uno con un coso di 40 cm finche non resta incinto, h24 365 giorni. - Specialcla : @sanacore_ @_SimoTarantino @SBellini76 Ti devi vergognare sempre h24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno. - introverso8 : @nuvolacristallo Ma queste signore come occupano l' intera giornata? 24 h per 365 giorni sono tanti. - bs7pressfoto : @GiorgiaMeloni al sud il vento c’è 365 giorni l’anno .proporre impianti eolici come se piovessero sarebbe un scelta… -