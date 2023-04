16 aprile - Giornata internazionale della voce | di persone | cose e finché dura di motori

Leggi su quattroruote

(Di domenica 16 aprile 2023) Chiamo al telefono D. dopo molti sforzi per non farlo. Odo la suabassa, cupa. Stacco il ricevitore. come se avessi preso un fernet. L'antipatia che ho per lui mi rinfranca. proprio come dimostra Leo Longanesi: se non ci fosse la, bisognerebbe chiamarla. Perché mai come in questi anni 20 di messaggi scritti, letti e equivocati su WhatsApp & Co, Archimede avrebbe detto datemi un'inflessione, che vi spiegherò il mondo. Come dimostra la necessità di usare quei surrogati espressivi che sono gli emoticon: per rendere chiare parole equivoche (se non spiegate a). Icone che ridanno allo scritto un volto umano. Mentre in tutto il mondo il 16si celebra unaper accendere i riflettori sull'importanzasua ...