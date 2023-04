16 aprile 1973: il rogo di Primavalle. La tragica morte dei fratelli Mattei, vittime dell’odio rosso (Di domenica 16 aprile 2023) Una ferita che non si rimarginerà mai, quella del rogo di Primavalle. Un dolore che, nella comunità di destra, dura da cinquant’anni. Virgilio Mattei aveva 22 anni, il fratellino Stefano ne aveva soltanto 8. Sono morti nelle fiamme, a causa della mano criminale degli estremisti di sinistra. Il rogo di Primavalle, quella tragica data È il 16 aprile 1973. Sono le 3.20 di lunedì quando, nel quartiere romano di Primavalle, in via Bernardo di Bibbiena numero 33, lotto 15, scala D, terzo piano, un gruppo di militanti comunisti di Potere Operaio lascia davanti alla porta di un appartamento una tanica di benzina con un innesco artigianale. Attivano la miccia e fuggono via. Qualche secondo e poi lo scoppio, potentissimo. La ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 16 aprile 2023) Una ferita che non si rimarginerà mai, quella deldi. Un dolore che, nella comunità di destra, dura da cinquant’anni. Virgilioaveva 22 anni, ilno Stefano ne aveva soltanto 8. Sono morti nelle fiamme, a causa della mano criminale degli estremisti di sinistra. Ildi, quelladata È il 16. Sono le 3.20 di lunedì quando, nel quartiere romano di, in via Bernardo di Bibbiena numero 33, lotto 15, scala D, terzo piano, un gruppo di militanti comunisti di Potere Operaio lascia davanti alla porta di un appartamento una tanica di benzina con un innesco artigianale. Attivano la miccia e fuggono via. Qualche secondo e poi lo scoppio, potentissimo. La ...

