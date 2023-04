16 aprile 1964: Juventus-Inter viene rinviata (VIDEO) (Di domenica 16 aprile 2023) La partita rinviata tra Juventus ed Inter Il 16 aprile del 1964 viene ricordato per la partita rinviata tra Juventus ed Inter. Un’invasione di campo fece fischiare all’arbitro la fine anticipata della partita. All’inizio venne dato il 3-0 a tavolino ai nerazzurri ma poi decisero di fare rigiocare il match. Il Biscione, per protesta, scelse di fare giocare la Primavera e persero per 9-1. Quel match decretò l’inizio della rivalità tra le due compagini. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di domenica 16 aprile 2023) La partitatraedIl 16delricordato per la partitatraed. Un’invasione di campo fece fischiare all’arbitro la fine anticipata della partita. All’inizio venne dato il 3-0 a tavolino ai nerazzurri ma poi decisero di fare rigiocare il match. Il Biscione, per protesta, scelse di fare giocare la Primavera e persero per 9-1. Quel match decretò l’inizio della rivalità tra le due compagini. L'articolo proda Gli Eroi del Calcio.

