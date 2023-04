Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoMoriniTW : Adesso è certo: Niall a Milano mercoledì 26 aprile ?????? - enpaonlus : I nostri piccolini vi aspettano numerosi alla cena di beneficienza che si terrà a Lugo il prossimo 28 aprile! Il ri… - fattoquotidiano : Giro di vite su Reddito e protezione speciale: i mille volti della guerra ai poveri targata #Meloni. Leggi le antic… - RegioneER : #Casa. #Affitti più leggeri: inquilino agevolato, proprietario tutelato. Al via la campagna di #comunicazione per p… - digitalia_bc : -

Il 20suoni a Milano poi che accadrà Non vedo l'ora di passare un po' di tempo in Italia. ... I migliori singoli di marzosono due. Sofia Sole canta 'Un Giro di Troppo', un brano pop dalle ...In esclusiva tutti gli episodi su Sky Documentaries dalle 20.15 del 22, in streaming solo su NOW e disponibile anche on demand. Le tappe principali del caso di Ponticelli sono state ...Il 20, per gli appassionati di astronomia e non solo, sarà possibile assistere a un evento più unico che raro. Alle 3.34 ora italiana si verificherà la prima eclissi solare dele non sarà un ...

Il 20 aprile, l’Università degli Studi del Sannio terrà un Open Day presso il Palasport di Ariano Irpino, dove saranno accolti oltre seicento studenti e studentesse degli ultimi anni delle scuole supe ...Sabato 15 aprile si è tenuto l’evento di volontariato ambientale che ha coinvolto i partecipanti nella vie circostanti l’Ospedale e nei giardini locali.