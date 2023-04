15 Aprile 2023 – Il generale Hamdan "Hemeti” Dagalo rivendica successi nei pesanti scontri in Sudan (Di domenica 16 aprile 2023) Le Forze di supporto rapido (Rsf), guidate dal generale Hamdan “Hemeti” Dagalo e che da questa mattina ha ingaggiato pesanti scontri con l’esercito regolare Sudanese per il controllo del potere, hanno rivendicato una serie di successi. Sarebbe di almeno 25 morti e 183 feriti intanto il bilancio dei primi scontri. Israele giunge alla quindicesima settimana di proteste di piazza. Alla manifestazione a Tel Aviv avrebbero partecipato ieri 150 mila persone, che sommate a quelle delle altre città porterebbero a un totale di 400 mila manifestanti. L’ex presidente e cofondatore del Fronte nazionale, Jean-Marie Le Pen, è stato ricoverato dopo un malore di origine cardiaca. Due persone sono state uccise durante una sparatoria ad una festa in una ... Leggi su strumentipolitici (Di domenica 16 aprile 2023) Le Forze di supporto rapido (Rsf), guidate dal“Hemeti”e che da questa mattina ha ingaggiatocon l’esercito regolareese per il controllo del potere, hannoto una serie di. Sarebbe di almeno 25 morti e 183 feriti intanto il bilancio dei primi. Israele giunge alla quindicesima settimana di proteste di piazza. Alla manifestazione a Tel Aviv avrebbero partecipato ieri 150 mila persone, che sommate a quelle delle altre città porterebbero a un totale di 400 mila manifestanti. L’ex presidente e cofondatore del Fronte nazionale, Jean-Marie Le Pen, è stato ricoverato dopo un malore di origine cardiaca. Due persone sono state uccise durante una sparatoria ad una festa in una ...

Stasera Italia, l'ambientalista Francesco Galanzino insulta gli eco - vandali Se n'è parlato nel corso della puntata di Stasera Italia in onda il 17 aprile. Ospite in studio è l'ambientalista Francesco Galanzino che critica aspramente la strategia degli attivisti più ... La Gevi Napoli Basket cede all'Umana Reyer Venezia per 93 a 91 La Gevi tornerà in campo mercoledì prossimo 19 aprile alle ore 19:00 sul campo dei Campioni d'Italia dell'Armani Exchange Milano. Gevi Napoli Basket - Umana Reyer Venezia 91 - 93 (27 - 24; 48 - 56; ... Juve, mercoledì si decide anche sulla chiusura della curva Sud ... La curva Sud della Juve era stata chiusa per un turno dal giudice sportivo per i cori razzisti nei confronti di Romelu Lukaku al termine della partita di Coppa Italia con l'Inter del 4 aprile. Promosso dall'associazione Riformismoggi e da Quaderni Radicali, lunedì 17 aprile 2023 (ore 17:00) si terrà a Napoli al Gran caffè la Caffettiera (piazza dei Martiri) il dibattito sul tema proposta