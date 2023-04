15 Aprile 2023 – Il generale Hamdan “Hemeti” Dagalo rivendica successi nei pesanti scontri in Sudan (Di domenica 16 aprile 2023) Le Forze di supporto rapido (Rsf), guidate dal generale Hamdan “Hemeti” Dagalo e che da questa mattina ha ingaggiato pesanti scontri con l’esercito regolare Sudanese per il controllo del potere, hanno rivendicato una serie di successi. Sarebbe di almeno 25 morti e 183 feriti intanto il bilancio dei primi scontri. Israele giunge alla quindicesima settimana di proteste di piazza. Alla manifestazione a Tel Aviv avrebbero partecipato ieri 150 mila persone, che sommate a quelle delle altre città porterebbero a un totale di 400 mila manifestanti. L’ex presidente e cofondatore del Fronte nazionale, Jean-Marie Le Pen, è stato ricoverato dopo un malore di origine cardiaca. Due persone sono state uccise durante una sparatoria ad ... Leggi su strumentipolitici (Di domenica 16 aprile 2023) Le Forze di supporto rapido (Rsf), guidate dale che da questa mattina ha ingaggiatocon l’esercito regolareese per il controllo del potere, hannoto una serie di. Sarebbe di almeno 25 morti e 183 feriti intanto il bilancio dei primi. Israele giunge alla quindicesima settimana di proteste di piazza. Alla manifestazione a Tel Aviv avrebbero partecipato ieri 150 mila persone, che sommate a quelle delle altre città porterebbero a un totale di 400 mila manifestanti. L’ex presidente e cofondatore del Fronte nazionale, Jean-Marie Le Pen, è stato ricoverato dopo un malore di origine cardiaca. Due persone sono state uccise durante una sparatoria ad ...

