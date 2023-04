“Zio Benito”. Mezzo secolo di garbo e devozione accanto al Cristo morto (Di sabato 15 aprile 2023) Erano gli anni Settanta e lui, un giovanissimo Benito Ricci, da tutti conosciuto e amato come “zio Benito”, era lì, in prima linea, a portare il laccio al Cristo morto durante la processione dei Misteri organizzata a Montemesola dalla Confraternita di San Michele Arcangelo. Quella di Benito è una devozione vera, sentita e profonda, che dura da circa Mezzo secolo e non si ridimensiona mai. Anche quest’anno, nonostante i suoi ottant’anni (portati benissimo), Benito era lì, accanto al simulacro del Cristo morto, a rendergli omaggio con il garbo e l’eleganza che da sempre lo caratterizzano. Per questo motivo la Confraternita di San Michele Arcangelo e il ... Leggi su tarantinitime (Di sabato 15 aprile 2023) Erano gli anni Settanta e lui, un giovanissimoRicci, da tutti conosciuto e amato come “zio”, era lì, in prima linea, a portare il laccio aldurante la processione dei Misteri organizzata a Montemesola dalla Confraternita di San Michele Arcangelo. Quella diè unavera, sentita e profonda, che dura da circae non si ridimensiona mai. Anche quest’anno, nonostante i suoi ottant’anni (portati benissimo),era lì,al simulacro del, a rendergli omaggio con ile l’eleganza che da sempre lo caratterizzano. Per questo motivo la Confraternita di San Michele Arcangelo e il ...

