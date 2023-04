Zazzaroni | «Finale Champions League | Inter squadra che…»

Leggi su inter-news

(Di sabato 15 aprile 2023) Ivanha parlato anche dell’, una delle squadre italiane in corsa per la, nel corso di Deejay Football Club.– Queste le parole di Ivansull’nel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay. «Tre settimane fa ho detto che la Lazio era lafavorita per il secondo posto. Ho detto anche che l’è lache può arrivare indelle italiane prima ancora che giocassero».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il ...