Zaniolo show, gol pazzesco e abbraccio speciale in tribuna | VIDEO (Di sabato 15 aprile 2023) Continua la marcia importante del Galatasaray verso la vittoria del campionato turco e i calciatori ex Serie A continuano a confermarsi in grandissima forma. Zaniolo e compagni sono scesi in campo nella sfida della 27ª giornata, il risultato di 6-0 contro il Kayserispor lascia pochi dubbi sull'andamento dell'incontro. La partita è indirizzata già nel primo tempo con la tripletta strepitosa di Mauro Icardi, in gol anche Rashica. Nella ripresa marcatura di Akturkoglu, infine è Zaniolo a chiudere definitivamente i conti. Il calciatore ex Roma si è subito ambientato nel nuovo campionato ed è sempre più un valore aggiunto. L'esultanza di Zaniolo Entrato in campo al 65?, Zaniolo ha messo a segno un bellissimo gol con un mancino dal limite dall'area che si è insaccato all'incrocio. Dopo la prodezza, l'attaccante si è diretto ...

