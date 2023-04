Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Zaniolo, che gol! Il messaggio di mamma Francesca è emozionante: L'ex giocatore della Roma, in gol nel roboante 6-… - Angelblink10 : @IlarioDiGiovamb Ogni volta che vi balena in testa questo pensiero, consiglio 3 cose: rileggervi questo piccolo dat… - podspr0 : RT @Giamssss: Pensa chi cazzo sei, sputi merda su Pellegrini, sul capitano della Roma per te va bene (guarda caso dicendo le stesse cose di… - PerSaturno : @Chairman_BFC @Gazzetta_it E anche Udogie, Fagioli, Tonali titolare a fianco di un regista invece di giocare con Ve… - NCZaniolo : @RossoAlessio @zaniolooooogs @CorSport Inoltre… Abbiamo visto 1 semifinale, 5 quarti di finale, innumerevoli ottavi… -

Entrato in campo dalla panchina, il classe 1999 ha messo a segno un bellissimo gol con un mancino dal limite dell'areasi è insaccato all'incrocio dei pali. Dopo il gol,si è diretto in ...C'è gloria anche perRipresa di pura accademia per i giallorossi di Istanbul,trovano altre due reti con Akturkoglu e Nicolò. L'ex romanista sigla il definitivo 6 - 0 al 71' su ......i gol di Akturukoglu e, subito a segno con un gran sinistro all'incrocio dei pali nonostante l'ennesima partenza dalla panchina. In classifica il Galatasaray è primo a +9 sul Fenerbahce,...

Zaniolo, che gol! Il messaggio di mamma Francesca è emozionante Corriere dello Sport

L'ex giocatore della Roma, in gol nel roboante 6-0 del Galatasaray, ha esultato abbracciando Francesca Costa in tribuna ...L’attaccante inglese non è riuscito a sbloccarsi in questa stagione. L’infortunio sembra meno grave del previsto Facciamo un flashback ad agosto. Precisamente al 7 agosto 2022. Una Conference League a ...