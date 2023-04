Zangrillo sfata il mito del posto fisso | “Lo lasciamo a Checco Zalone | i giovani cercano altro”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 15 aprile 2023) In un discorso sul rilancio di immagine e sistema della macchina della pubblica amministrazione, il ministrochiarisce come e perché lavoro enon devono obbligatoriamente essere sinonimi. Anche perché, sottolinea, «oggi iun lavoro figo»: ossia una dimensione professionale che possa premiare i meriti e valorizzare i talenti. E allora sono anche queste, non a caso, le coordinate che segue il ministro della Pa, Paolo. Il quale, a margine di una lectio alla Scuola di amministrazione aziendale,ndo ildel, rilancia: «Sta per essere soppiantato daldel lavoro figo». Un’affermazione che è anche una dichiarazione d’intenti, e che ...