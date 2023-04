(Di sabato 15 aprile 2023) Alle ore 18 è iniziata-Hellas Verona, match valevole per la trentesima giornata di Serie A. Partenopei che sono arrivati alla partita dopo il KO a San Siro contro il Milan per 1 a 0 nella gara d’andata dei quarti di finale di Champions League e che devono cercare una vittoria per avvicinarsi sempre di più allo Scudetto. L’Hellas Verona invece nell’ultima partita di campionato è riuscito a strappare i tre punti contro il Sassuolo rimontando dall’1 a 0 degli emiliani fino al 2 a 1 segnato al 95esimo da Gaich. Veronesi che ad inizio partita si ritrovavano al terzultimo posto della classifica con 22 punti, a meno quattro dallo Spezia che però ha già giocato la propria partita di questa giornata. Partita terminata sullo 0 a 0, reti inviolate per i due portieri.contento: “Un punto che vale tantissimo” Marco ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Spazio_Napoli : Zaffaroni esulta per il pareggio e poi spiega: la mossa che ha fermato il Napoli -

Anche molto sfortunato l'Hellas nel secondo tempo, soprattutto con Gaich che per due volte...Arbitro : Mariani di Aprilia Reti : nel pt. 24' e 35' Gabbiadini, nel st. 43' Faraoni, 53' ...... Barak che conclude al meglio una bella discesa di Ikoné e non. Appena prima della mezz'ora ...non perde tempo, opera subito un doppio cambio e l'inizio di ripresa è di marca veronese. ......Amrabat che controlla e allontana la sfera 15' gara in salita per la squadra diche ha ... Il giocatore nonper rispetto della sua ex squadra 11' primo corner per il Verona dalla ...