Xiaomi 13 Ultra avrà una fotocamera spaziale (Di sabato 15 aprile 2023) TecnoAndroid La presentazione di Xiaomi 13 Ultra si avvicina sempre di più, e la società cinese ci tiene a farci sapere che è prevista tutta una serie di accessori definiti “Pro” per la fotocamera. Tutto questo consentirà all’utente di sfruttare davvero a fondo, in modo “professionale”, le capacità fotografiche del dispositivo. Scopriamo alcuni dettagli. Xiaomi 13 Ultra avrà una fotocamera quasi professionale Gli ultimi render pubblicati dal fondatore Lei Jun lascia intendere una “custodia”/grip per lo smartphone che lo rende nelle forme simile a una macchina fotografica tradizionale, con la protuberanza sul lato destro che lo rende molto comodo da impugnare per scattare foto e video. È importante osservare che il post parla di una “suite” completa di prodotti, ... Leggi su tecnoandroid (Di sabato 15 aprile 2023) TecnoAndroid La presentazione di13si avvicina sempre di più, e la società cinese ci tiene a farci sapere che è prevista tutta una serie di accessori definiti “Pro” per la. Tutto questo consentirà all’utente di sfruttare davvero a fondo, in modo “professionale”, le capacità fotografiche del dispositivo. Scopriamo alcuni dettagli.13unaquasi professionale Gli ultimi render pubblicati dal fondatore Lei Jun lascia intendere una “custodia”/grip per lo smartphone che lo rende nelle forme simile a una macchina fotografica tradizionale, con la protuberanza sul lato destro che lo rende molto comodo da impugnare per scattare foto e video. È importante osservare che il post parla di una “suite” completa di prodotti, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stufflistings : Xiaomi 13 Ultra - yabhishekhd : Xiaomi 13 Ultra #Xiaomi #Xiaomi13Ultra - yabhishekhd : Official ? Xiaomi 13 Ultra launching in China on 18 April, 2023. #Xiaomi #Xiaomi13ultra - tecnoandroidit : Xiaomi 13 Ultra avrà una fotocamera spaziale - - BGhumnani : RT @UniverseIce: OPPO Find X6 Pro Xiaomi Galaxy S23 Ultra vivo X90 Pro+ -