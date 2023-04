WWE | Vince McMahon è nuovamente intervenuto sul copione di SmackDown

(Di sabato 15 aprile 2023) Come ogni settimana dal post WrestleMania in poi, facciamo un resoconto di quantoha interferito neldegli show WWE. Secondo quanto riportato da PWInsider, Il presidente della WWEnon era presente nel backstage della Pinnacle Bank Arena di Lincoln, Nebraska, per la puntata dion FOX di stasera. Quanto è stato profondo l’intervento di? PWInsider riporta cheha esaminato i piani creativi perdi questa notte e che sono state apportate alcune modifiche. Tuttavia, le fonti riportano versioni diverse in merito alla portata di tali cambiamenti. All’interno della WWE c’è chi sta ancora aspettando di vedere se...

Ari Emanuel, CEO di Endeavour, guiderà il nuovo conglomerato, mentre mentreMcMahon resterà in carica come executive chairman delladopo il ritiro dalle scene per via di diversi scandali . ...anche Edge, che nellHell in a Cell prevale su Finn Balor (in versione Demon) e mette la ... capace di battere Charlotte Flair, conquistando ilSmackDown Womens Championship. Successo anche ...Sport - entertainment e arti marziali miste sotto lo stesso tetto. Per molti sembrava un'utopia, ma alla fine è diventata realtà: ladiMcMahon è stata ufficialmente venduta e si fonderà con la UFC (Ultimate Fighting Championship) di Dana White in un unico, mega conglomerato dal valore di oltre 21 miliardi di dollari . L'...

Vince McMahon è tornato qualche settimana fa in WWE, e come sappiamo adesso ha il potere di cambiare gli show della federazione quando lo ritiene opportuno. L’avvento di McMahon ha portato a qualche ...Shinsuke Nakamura è rimasto assente dagli schermi WWE per diversi mesi, con l'ultima apparizione a SmackDown che risaliva al match di primo turno della SmackDown World Cup contro Santos Escobar. Da qu ...