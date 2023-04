WWE | Triple H resterà a capo del Team creativo nonostante il coinvolgimento di Vince McMahon

(Di sabato 15 aprile 2023) Con una mossa che ha stupito il mondo del wrestling, il 3 aprile la WWE ha annunciato che la società si sarebbe fusa con l’UFC per formare una nuova entità quotata in borsa entro la fine dell’anno. Nell’ambito dell’accordo, il presidente della WWEha dichiarato che sarebbe stato coinvolto nelle scelte creative, ma che non sarebbe più stato lui a decidere. Tuttavia, secondo quanto riportato,è stato fortemente coinvolto nelle modifiche apportate al RAW dopo WrestleMania ed era presente nella Gorilla-position durante la serata. Questo ha portato a speculazioni sul continuodel Sig.nelle scelte creative della WWE,la sua dichiarata intenzione di fare un passo indietro. In una recente intervista a LightShed Live, il ...

Cosa ne sarà di Triple H A meno di cambiamenti all'ultimo momento Jean Paul Levesque aka Triple H dovrebbe rimanere ben saldo a capo del reparto creativo in WWE, continuando a gestire le storyline

Con una mossa che ha stupito il mondo del wrestling, il 3 aprile la WWE ha annunciato che la società si sarebbe fusa con l'UFC per formare una nuova entità quotata in borsa entro la fine dell'anno.