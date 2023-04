WWE: Tra due settimane il rematch tra Usos e Zayn & Owens, anche stanotte coinvolti Sikoa e Riddle (Di sabato 15 aprile 2023) Sono passate un paio di settimane da quando Kevin Owens e Sami Zayn hanno trionfato nel Main Event della Night 1 di WrestleMania 39 diventando Undisputed Tag Team Champions. Due settimane intense, in cui i campioni non hanno neanche avuto modo di rendersi conto del successo, come detto in un promo stanotte, perché impegnati ancora a combattere la Bloodline, oltre al pensiero dell’imminente draft e il timore di poter essere divisi. La pazienza del Tribal Chief sta finendo I campioni di coppia hanno aperto la puntata di SmackDown e come sempre sono stati interrotti dalla Bloodline. Gli Usos hanno fatto leva sulla pressione e avvisato Owens che Zayn lo potrebbe tradire da un momento all’altro. Ovviamente tra i quattro è ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 15 aprile 2023) Sono passate un paio dida quando Kevine Samihanno trionfato nel Main Event della Night 1 di WrestleMania 39 diventando Undisputed Tag Team Champions. Dueintense, in cui i campioni non hanno neavuto modo di rendersi conto del successo, come detto in un promo, perché impegnati ancora a combattere la Bloodline, oltre al pensiero dell’imminente draft e il timore di poter essere divisi. La pazienza del Tribal Chief sta finendo I campioni di coppia hanno aperto la puntata di SmackDown e come sempre sono stati interrotti dalla Bloodline. Glihanno fatto leva sulla pressione e avvisatochelo potrebbe tradire da un momento all’altro. Ovviamente tra i quattro è ...

