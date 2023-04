WWE | Shinsuke Nakamura vince facile al ritorno sul ring e finisce nel mirino di Karrion Kross

(Di sabato 15 aprile 2023)è rimasto assente dagli schermi WWE per diversi mesi, con l’ultima apparizione a SmackDown che risaliva al match di primo turno della SmackDown World Cup contro Santos Escobar. Da quel momento per lui solo qualche live event e il gran match a capodanno in Giappone contro The Great Muta. Questa notte il giapponese ha fattoa SmackDown e per lui sembrano già pronti dei piani, con un interessante feud che si prospetta all’orizzonte. Tic Toc! L’avversario scelto per ildiè stato Madcap Moss, atleta che non sta attraversando un periodoe puntava are l’incontro per rilanciarsi, soprattutto in ottica Draft in modo da essere selezionato tra i primi. I piani di Moss non sono andati proprio come si auspicava, ...

This week’s SmackDown kicked off with a promo of the WWE Undisputed Tag Team champions Sami Zayn and Kevin Owens. The opening segment of the night became interesting after Jimmy, Jey and Solo Sikoa ...In a WWE Digital Exlcuisve Exclusive, Nakamura shared his thoughts in the aftermath of his first match back, and he made it clear that he had recharged during his time away.he als ...