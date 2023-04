WWE | Shinsuke Nakamura punto l’occhio sul titolo mondiale dopo il ritorno di successo a SmackDown

(Di sabato 15 aprile 2023) Prima di approdare in WWE,era un nome già molto conosciuto in NJPW. A 7 anni dal suo debutto in WWE, i fan pensano che la gestione diin WWE non sia adeguata alla sua persona.ha fatto il suoquesta settimana auna lunga assenza ed ha avuto modo di commentare il suonon ha combattutola vittoria su The Great Muta al The New Year di NOAH che si è svolto il 1 gennaio.diverse settimane di anticipazioni,ha finalmente fatto il suoin quel di, andando a sconfiggere in breve tempo Madcap Moss. Subitoil match Moss ...

Prima di approdare in WWE, Shinsuke Nakamura era un nome già molto conosciuto in NJPW. A 7 anni dal suo debutto in WWE, i fan pensano che la gestione di Nakamura in WWE non sia adeguata alla sua perso ...Dopo aver visto il grandissimo e attesissimo ritorno del giapponese nello show blu, sembra che il suo avversario stia per cambiare attitudine ...