WWE: Settimana prossima Gunther e il team Rodriguez/Morgan difenderanno i loro titoli (Di sabato 15 aprile 2023) Nel corso della puntata di stanotte di Smackdown, sono state fissate due difese titolate per la prossima edizione dello show blu del 21 Aprile. La prima riguarda il titolo intercontinentale e il suo detentore, Gunther, sopravvissuto al barbaro triple treath di Wrestlemania 39 contro Sheamus e Drew McIntyre. L’austriaco se la vedrà con Xavier Woods, atleta meno in auge dei suoi precedenti avversari, che tenta il suo primo assalto in assoluto alla suddetta cintura. Altra statistica rimarchevole è che il membro del New Day parteciperà al suo secondo match (in tutta la sua carriera) per una cintura in singolo. Ricordiamo che il suo primo tentativo fu contro John Cena per il titolo U.s. Women’s tag team Altro match per i titoli è quello che riguarda la divisione femminile, nello specifico quella di coppia. Le ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 15 aprile 2023) Nel corso della puntata di stanotte di Smackdown, sono state fissate due difese titolate per laedizione dello show blu del 21 Aprile. La prima riguarda il titolo intercontinentale e il suo detentore,, sopravvissuto al barbaro triple treath di Wrestlemania 39 contro Sheamus e Drew McIntyre. L’austriaco se la vedrà con Xavier Woods, atleta meno in auge dei suoi precedenti avversari, che tenta il suo primo assalto in assoluto alla suddetta cintura. Altra statistica rimarchevole è che il membro del New Day parteciperà al suo secondo match (in tutta la sua carriera) per una cintura in singolo. Ricordiamo che il suo primo tentativo fu contro John Cena per il titolo U.s. Women’s tagAltro match per iè quello che riguarda la divisione femminile, nello specifico quella di coppia. Le ...

