Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : WWE: Drew McIntyre oscura il profilo Twitter e toglie i riferimenti alla WWE, malumore o 'mossa alla Rollins'?… - SpazioWrestling : WWE: Rivelato quando scadrà il contratto di Drew McIntyre *RUMOR* #DrewMcIntyre #WWE - infoitcultura : Ancora problemi tra WWE e Drew McIntyre: di mezzo ci sono i soldi e il booking - infoitcultura : WWE: Non solo Finn Balor, anche Drew McIntyre ha combattuto a Wrestlemania infortunato! Il report - Zona_Wrestling : WWE: Non solo Finn Balor, anche Drew McIntyre ha combattuto a Wrestlemania infortunato! Il report… -

Mancano ormai poche settimane all'edizione numero 39 di WrestleMania , show più importante dell'anno in casa. Tra i grandi protagonisti ci sarà senza ombra di dubbioMcIntyre, exChampion , adesso alla rincorsa dell'Intercontinental Championship detenuto da GUNTHER. Dopo averlo incontrato a Cardiff per Clash at the Castle abbiamo avuto modo di ...Visual Concepts e 2K Games hanno finalmente svelato il roster completo di2K23 , il nuovo gioco di wrestling in uscita il 17 marzo su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S ...Mysterio Doudrop...Le leggende dellapreferite dai fan, tra cui la Cover Superstar John Cena , The Undertaker, ...Kai Damian Priest Dana Brooke Dexter Lumis Diesel DOINK Dolph Ziggler Dominik Mysterio Doudrop...

Drew McIntyre ha lasciato la WWE Post criptico sui social The Shield Of Wrestling

Drew McIntyre has raised concerns over his future with WWE and removed all WWE references from his Twitter profile. The former WWE Champion hasn't made any televised appearance since Wrestlemania 39, ...Drew McIntyre has blacked out his Twitter profile and removed references to WWE from his bio. The Scottish Warrior hasn’t been featured on SmackDown since he and Sheamus lost to GUNTHER in a Triple ...