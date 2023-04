WWE | Doppio match titolato settimana prossima a Smackdown! Puntata da non perdere

(Di sabato 15 aprile 2023) La WWE, durante Smackdown, ha annunciato chevedremo ben duetitolati nello show trasmesso dalla FOX, con il duo composto da Liv Morgan e Raquel Rodriguez e GUNTHER che difenderanno rispettivamente i Women’s Tag-Team Championship e l’Intercontinental Championship. Lasi annuncia davvero interessante e non è un caso che la federazione di Stamford proponga questi, visto l’imminente inizio dei playoff NBA, concorrenza davvero forte per la WWE. Chelsea Green & Sonya Deville per i tag femminili, Xavier Woods per GUNTHER Saranno Chelsea Green & Sonya Deville le prime sfidanti per le neo campionesse femminili, subito dopo l’alterco avuto durante ladi Smackdown di stanotte, con le face ad uscirne vittoriose. In un segmento ...

La WWE, durante Smackdown, ha annunciato che settimana prossima vedremo ben due match titolati nello show trasmesso dalla FOX, con il duo composto da Liv Morgan e Raquel Rodriguez e GUNTHER che difend ...