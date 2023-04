WWE: Annunciate le date del prossimo Draft, non c’è da aspettare ancora molto (Di sabato 15 aprile 2023) La scorsa settimana, presentandosi a SmackDown, Triple H ha comunicato al WWE Universe che era in arrivo il Draft 2023, definito dal CCO come “il più grande Draft di sempre”, in cui ogni singola Superstar sarà selezionabile. Il Draft è ormai una consuetudine e si tiene dal 2015, saltando solo un anno che è stato il 2022. L’importanza del Draft di quest’anno è anche visibile in alcuni atteggiamenti delle Superstar WWE, che stanno cercando di dare il massimo in modo da essere selezionati tra i primi. Manca poco Triple H aveva detto che il Draft ci sarebbe stato nel giro di poche settimane ed è stato di parola. Questa notte la WWE ha annunciato le date dell’imminente “lotteria delle scelte” che avrà inizio il 28 aprile a SmackDown e si concluderà qualche giorno dopo, l’1 ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 15 aprile 2023) La scorsa settimana, presentandosi a SmackDown, Triple H ha comunicato al WWE Universe che era in arrivo il2023, definito dal CCO come “il più grandedi sempre”, in cui ogni singola Superstar sarà selezionabile. Ilè ormai una consuetudine e si tiene dal 2015, saltando solo un anno che è stato il 2022. L’importanza deldi quest’anno è anche visibile in alcuni atteggiamenti delle Superstar WWE, che stanno cercando di dare il massimo in modo da essere selezionati tra i primi. Manca poco Triple H aveva detto che ilci sarebbe stato nel giro di poche settimane ed è stato di parola. Questa notte la WWE ha annunciato ledell’imminente “lotteria delle scelte” che avrà inizio il 28 aprile a SmackDown e si concluderà qualche giorno dopo, l’1 ...

