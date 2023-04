WindTre propone Super Internet Casa 5G ad un prezzo super

Leggi su tecnoandroid

(Di sabato 15 aprile 2023) TecnoAndroid L’operatore, per tutti i nuovi clienti di rete fissa, non coperti da FTTC o Fibra FTTH, o coperti da FTTC ma con prestazioni inferiori ai 20 Mbps,la nuova offerta5G in tecnologia FWA Outdoor.5G è stata resa disponibile a partire dal 12 Aprile 2023, sia per i nuovi clienti consumer che per i nuovi clienti Partita IVA. Scopriamo insieme tutti i dettagli.5G in tecnologia FWA Outdoor A partire dallo scorso 12 Aprile 2023, sul sito ufficiale dell’operatore è spuntato il riferimento alla nuova offerta in FWA ...