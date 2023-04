Whatsapp si aggiorna potenziando notevolmente il lato privacy, ecco cosa cambia (Di sabato 15 aprile 2023) TecnoAndroid Sembra che Whatsapp abbia finalmente preso più sul serio la privacy aggiungendo delle funzionalità aggiuntive: la verifica del dispositivo, i codici di sicurezza automatici e la protezione dell’account. Gli aggiornamenti sono stati annunciati subito dopo la presentazione della sua ultima campagna: “Stai al sicuro con Whatsapp“. La funzione di verifica del dispositivo è già stata implementata per tutti gli utenti Android ed è attualmente in fase di implementazione per gli utenti iOS. Sulla base di ciò che sappiamo finora su queste aggiunte, queste funzionalità non solo aggiungeranno un ulteriore livello di protezione, ma daranno anche all’utente un maggiore controllo su chi può scegliere di accedere al proprio account. Mentre la funzione “Protezione account” consente di spostare il proprio account su un ... Leggi su tecnoandroid (Di sabato 15 aprile 2023) TecnoAndroid Sembra cheabbia finalmente preso più sul serio laaggiungendo delle funzionalità aggiuntive: la verifica del dispositivo, i codici di sicurezza automatici e la protezione dell’account. Glimenti sono stati annunciati subito dopo la presentazione della sua ultima campagna: “Stai al sicuro con“. La funzione di verifica del dispositivo è già stata implementata per tutti gli utenti Android ed è attualmente in fase di implementazione per gli utenti iOS. Sulla base di ciò che sappiamo finora su queste aggiunte, queste funzionalità non solo aggiungeranno un ulteriore livello di protezione, ma daranno anche all’utente un maggiore controllo su chi può scegliere di accedere al proprio account. Mentre la funzione “Protezione account” consente di spostare il proprio account su un ...

