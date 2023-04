West Ham United vs Arsenal – probabili formazioni

(Di sabato 15 aprile 2023) Due club della capitale con ambizioni diverse per il resto della stagione di Premier League si affrontano in un derby londinese domenica 16 aprile, quando ilHamospiterà l’al London Stadium. La squadra di David Moyes arriva alla sfida dopo il pareggio per 1-1 con il Gent nell’andata dei quarti di finale di Europa Conference League, mentre i Gunners si sono lasciati sfuggire un vantaggio di due gol ad Anfield lo scorso weekend. Il calcio di inizio diHamvsè previsto alle 15 Anteprima della partitaHamvsa che punto sono le due squadreHamIn qualche modo ancora vivo nei quarti di finale dell’Europa di terza fascia, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... calcioinglese : Notizia tragica che arriva dal Beglio: un tifoso del West Ham di 57 anni è deceduto ieri sera dopo essere stato col… - calcioinglese : È la foto della settimana, anche se rischia di diventare una seria candidata alle foto dell'anno. Il contesto: lan… - calcioinglese : Anche questa è Londra: tifosi del West Ham che su un battello stanno andando a Craven Cottage per la sfida contro i… - BDario22 : @raymonejames_ @asrsupporter @VaneJuice Condivido un parte, ci sta West Ham Leicester, anche se quest ultimi erano… - manu__99 : @trimoout @enricoI00 @Zoroback_023 Paquetà non sta facendo benissimo al West Ham ma è un titolare -

Un guaio al ginocchio che, evidentemente, non poteva essere risolto col semplice riposo. E allora ecco che a sorpresa Gianluca Scamacca , bomber ex Sassuolo ora al, ha deciso di operarsi. Ad annunciarlo era stato nelle scorse ore il mister degli Hammers David Moyes senza dare particolari dettagli sul genere di infortunio e sul tipo di intervento. ...- Arsenal 2 (ore 15) Incontro valevole per la trentatreesima giornata di Premier League. Ilviene dal successo esterno di misura contro il Fulham ed é quattordicesimo con 30 punti. ...Da qualche mese il classe '99 delconviveva con questo dolore, nelle ultime partite ha faticato a trovare spazio anche perché ...

L'attaccante azzurro chiude in anticipo la sua prima stagione in Premier League con la maglia del West Ham LONDRA (Inghilterra) - Si chiude in anticipo la prima stagione di Gianluca Scamacca in Premie ..."Operazione riuscita. Nessun dubbio, tornerò più forte di prima", commenta guardando al futuro con ottimismo l'infortunio al ginocchio che, di fatto, ha già messo la parola fine alla sua prima stagion ...