West Ham | guaio Scamacca | oggi l’operazione al ginocchio

(Di sabato 15 aprile 2023) Il problema aldi Gianlucapersiste ed ecco che è arrivata la notizia delIl problema aldi Gianlucapersiste ed ecco che è arrivata la notizia del. Da qualche mese il classe ’99 delHam conviveva con questo dolore, nelle ultime partite ha faticato a trovare spazio anche perché non al meglio. Insieme alla società ha deciso di operarsi, stagione finita per lui. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Gianluca Scamacca ha con ogni probabilità concluso la sua prima stagione in Inghilterra, con la maglia del West Ham. Il tecnico degli Hammers David Moyes ha confermato in conferenza stampa che il giocatore si sottoporrà ad un'operazione al ginocchio che gli impedirà di prendere parte agli ultimi impegni. Brutte notizie per il West Ham e per la Nazionale di Roberto Mancini. Gianluca Scamacca, infatti, rischia di aver terminato anticipatamente la stagione sportiva a causa dell'infortunio al ginocchio per cui il giocatore...

Gli Hammers navigano al momento al 14° posto in classifica con 30 punti e arrivano a questa partita dopo l'1-1 in Conference League sul campo del Genk.