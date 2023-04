WEC, Portimao qualifiche: Toyota padrona della scena, seconda fila per Ferrari (Di sabato 15 aprile 2023) Toyota senza rivali nelle qualifiche di Portimao del FIA World Endurance Championship. Il neozelandese Brendon Hartley #8 detta legge davanti al giapponese Kamui Kobayashi, presenti in prima fila con oltre 1 secondo di scarto sulla concorrenza. Ferrari partirà domani dalla seconda fila, Antonio Fuoco #50 ha saputo tenere testa a James Calado #51 nei quindici minuti d’azione. Quinta casella per la griglia per la Porsche #6 del franceseKevin Estre, abile nella seconda metà della sessione ad avere la meglio sulla Peugeot #94 dell’elvetico Nico Mueller. Più staccati gli altri protagonisti della classe regina a partire da Cadillac Racing, presente in ottava piazza con Richard Westbrook #2. I prototipi giapponesi sono attesi ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023)senza rivali nelledidel FIA World Endurance Championship. Il neozelandese Brendon Hartley #8 detta legge davanti al giapponese Kamui Kobayashi, presenti in primacon oltre 1 secondo di scarto sulla concorrenza.partirà domani dalla, Antonio Fuoco #50 ha saputo tenere testa a James Calado #51 nei quindici minuti d’azione. Quinta casella per la griglia per la Porsche #6 del franceseKevin Estre, abile nellametàsessione ad avere la meglio sulla Peugeot #94 dell’elvetico Nico Mueller. Più staccati gli altri protagonisticlasse regina a partire da Cadillac Racing, presente in ottava piazza con Richard Westbrook #2. I prototipi giapponesi sono attesi ...

