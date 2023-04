Vuole un souvenir della Reggia di Caserta e ruba una mattonella del re (Di sabato 15 aprile 2023) AGI - Le mattonelle del re gli piacevano troppo. Così, un uomo di 42 anni ha deciso di svellerne una dal pavimento ottocentesco degli appartamenti reali nella Reggia di Caserta e portarla a casa come souvenir. Sono da poco trascorse le 15 del 16 marzo scorso quando le telecamere di sorveglianza del complesso monumentale vanvitelliano lungo il percorso che attraversa gli appartamenti reali riprendono la scena del furto. L'uomo, di Castel Volturno (C'e'), entrato come visitatore solitario del Palazzo Reale, nell'attraversare la porta d'ingresso che introduce nella Sala delle Battaglie, situata nell'ala ottocentesca, calpesta una mattonella che non aderiva bene al pavimento. La supera, poi ci ripensa, torna indietro di qualche passo, si abbassa e preleva la mattonella nascondendola in una busta gialla e ... Leggi su agi (Di sabato 15 aprile 2023) AGI - Le mattonelle del re gli piacevano troppo. Così, un uomo di 42 anni ha deciso di svellerne una dal pavimento ottocentesco degli appartamenti reali nelladie portarla a casa come. Sono da poco trascorse le 15 del 16 marzo scorso quando le telecamere di sorveglianza del complesso monumentale vanvitelliano lungo il percorso che attraversa gli appartamenti reali riprendono la scena del furto. L'uomo, di Castel Volturno (C'e'), entrato come visitatore solitario del Palazzo Reale, nell'attraversare la porta d'ingresso che introduce nella Sala delle Battaglie, situata nell'ala ottocentesca, calpesta unache non aderiva bene al pavimento. La supera, poi ci ripensa, torna indietro di qualche passo, si abbassa e preleva lanascondendola in una busta gialla e ...

