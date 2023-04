Volley, Playoff A1 Femminile 2022/2023: Conegliano schianta Busto Arsizio in gara-1 (Di sabato 15 aprile 2023) La Prosecco Doc Imoco Conegliano si aggiudica gara-1 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto della Serie A1 Femminile 2022/2023 di Volley. Tutto facile per le pantere di Daniele Santarelli, vincitrici della regular season, che iniziano con il piede giusto anche questa nuova fase regolando l’E Work Busto Arsizio con il punteggio di 3-0 (25-18, 25-15, 25-19). Mai in partita le farfalle di Marco Musso, ottave nella stagione regolare, che fin da subito tentano di sovvertire il pronostico e mettere in difficoltà le venete ma con scarsi risultati. L’unico momento in cui la squadra ospite sembra poter dire la sua è in avvio di terzo set, quando si porta anche sul +3. Un parziale di 6-0 in favore di Conegliano ristabilisce ... Leggi su sportface (Di sabato 15 aprile 2023) La Prosecco Doc Imocosi aggiudica-1 dei quarti di finale deiScudetto della Serie A1di. Tutto facile per le pantere di Daniele Santarelli, vincitrici della regular season, che iniziano con il piede giusto anche questa nuova fase regolando l’E Workcon il punteggio di 3-0 (25-18, 25-15, 25-19). Mai in partita le farfalle di Marco Musso, ottave nella stagione regolare, che fin da subito tentano di sovvertire il pronostico e mettere in difficoltà le venete ma con scarsi risultati. L’unico momento in cui la squadra ospite sembra poter dire la sua è in avvio di terzo set, quando si porta anche sul +3. Un parziale di 6-0 in favore diristabilisce ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Volley | Playoff #A1Femminile: #Conegliano schianta #BustoArsizio in gara-1 - OA_Sport : Volley femminile, Conegliano parte a razzo nei playoff scudetto: Haak trascinatrice nei quarti contro Busto Arsizio… - f4iryjvmin : RT @VeroVolley: ?? ???????? ?????? ??° ?????????? Domani a Modena inizia l'avventura della #VeroVolleyMonza verso un posto in Europa per la prossima sta… - StaserasolounTG : RT @magsportivo: Nel ricordo di #JuliaItuma iniziano i play-off scudetto. Conegliano e come possono batterla le rivali. Ma anche la Champio… - ecodelchisone : Volley, Playoff Challenge: nulla da fare per Wash4green Pinerolo in casa del Vallefoglia -