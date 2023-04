Volley femminile, Paola Egonu a riposo in campionato dopo lo show in Champions League. Il VakifBank vince (Di sabato 15 aprile 2023) Il VakifBank Istanbul è tornato in campo dopo la clamorosa rimonta confezionata nella semifinale di Champions League contro il Fenerbahce Istanbul (successo per 3-0 e poi affermazione al golden set, valsa la qualificazione alla Finale di Torino). Le Campionesse d’Europa non hanno avuto grossi problemi nel semplice match valevole per la la 24ma giornata della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di Volley femminile. Le giallonere hanno infatti sconfitto l’Aydin Buyuksehir Belediyespor per 3-0 (25-21; 25-10; 25-23) in trasferta, confermandosi così al secondo posto in classifica generale con due punti di vantaggio proprio sul Fenerbahce e a nove lunghezze di distacco dalla capolista Eczacibasi Istanbul (Tijana Boskovic e compagne hanno già conquistato il primato in ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023) IlIstanbul è tornato in campola clamorosa rimonta confezionata nella semifinale dicontro il Fenerbahce Istanbul (successo per 3-0 e poi affermazione al golden set, valsa la qualificazione alla Finale di Torino). Le Campionesse d’Europa non hanno avuto grossi problemi nel semplice match valevole per la la 24ma giornata della Sultanlar Ligi, il massimoturco di. Le giallonere hanno infatti sconfitto l’Aydin Buyuksehir Belediyespor per 3-0 (25-21; 25-10; 25-23) in trasferta, confermandosi così al secondo posto in classifica generale con due punti di vantaggio proprio sul Fenerbahce e a nove lunghezze di distacco dalla capolista Eczacibasi Istanbul (Tijana Boskovic e compagne hanno già conquistato il primato in ...

