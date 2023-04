Volley femminile, Conegliano parte a razzo nei playoff scudetto: Haak trascinatrice nei quarti contro Busto Arsizio (Di sabato 15 aprile 2023) Conegliano ha sconfitto Busto Arsizio con un secco 3-0 (25-18; 25-15; 25-19) nella gara-1 dei quarti di finale dei playoff scudetto di Volley femminile. Le Campionesse d’Italia si sono imposte nettamente di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso e si sono portate in vantaggio nella serie, che potranno già chiudere tra tre giorni se riusciranno a imporsi nella tana delle Farfalle. Le Pantere hanno preso il largo fin dalle prime battute nei primi due set, mentre nel terzo set sono dovute risalire dal 7-10 prima di giganteggiare senza particolari problemi. Le ragazze di coach Daniele Santarelli, ancora scottate dalla brutta eliminazione rimediata nei quarti di finale della Champions League, hanno confermato il pronostico ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023)ha sconfittocon un secco 3-0 (25-18; 25-15; 25-19) nella gara-1 deidi finale deidi. Le Campionesse d’Italia si sono imposte nettamente di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso e si sono portate in vantaggio nella serie, che potranno già chiudere tra tre giorni se riusciranno a imporsi nella tana delle Farfalle. Le Pantere hanno preso il largo fin dalle prime battute nei primi due set, mentre nel terzo set sono dovute risalire dal 7-10 prima di giganteggiare senza particolari problemi. Le ragazze di coach Daniele Santarelli, ancora scottate dalla brutta eliminazione rimediata neidi finale della Champions League, hanno confermato il pronostico ...

