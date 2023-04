Volley Bergamo 1991 | Gennari all’attacco dei playoff | “Non poniamoci limiti”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 15 aprile 2023). Inizia dal Pala Wanny di Firenze domenica (16 aprile) alle 17 l’avventura delneiScudetto, la prima dopo sei anni di lunga attesa. Il settimo posto conquistato in regular season vale la sfida contro la Savino Del Bene Scandicci nei quarti di finale del tabellone. La palleggiatrice Giuliaha le idee chiare: cercare di fare il meglio possibile, dando continuità a quanto di buono già fatto in stagione regolare. La classe 1996 arrivata dall’Imoco Conegliano come grande colpo del mercato estivo scorso non ha deluso le attese e con la sua regia e le sue intuizioni ha offerto un apporto fonamentale alla causa rossoblù. Ciò che spera di fare anche nella parte finale di un’annata sorprendente. All’arrivo aaveva detto che ...