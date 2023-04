Vivo X Fold 2, la scheda tecnica emerge a pochi giorni dal debutto (Di sabato 15 aprile 2023) TecnoAndroid Il 20 aprile Vivo lancerà ufficialmente tre nuovi dispositivi e tra questi vi sarà anche il Vivo X Fold 2. L’attesa, dunque, è quasi giunta al termine ma ciò non ferma la macchina delle indiscrezioni che, a pochissimi giorni dalla presentazione ufficiale, svela tutte le specifiche tecniche dello smartphone pieghevole. Vivo X Fold 2: ecco tutto quello che sappiamo sul pieghevole! Il nuovo Vivo X Fold 2 è apparso su Geekbench a pochissimi giorni dal lancio ufficiale e ciò permette di rivelare tutte le sue caratteristiche tecniche ancor prima di conoscerlo dal Vivo. Stando a quanto emerso, infatti, sappiamo che il nuovo smartphone pieghevole sarà alimentato da un chip ... Leggi su tecnoandroid (Di sabato 15 aprile 2023) TecnoAndroid Il 20 aprilelancerà ufficialmente tre nuovi dispositivi e tra questi vi sarà anche il2. L’attesa, dunque, è quasi giunta al termine ma ciò non ferma la macchina delle indiscrezioni che, assimidalla presentazione ufficiale, svela tutte le specifiche tecniche dello smartphone pieghevole.2: ecco tutto quello che sappiamo sul pieghevole! Il nuovo2 è apparso su Geekbench assimidal lancio ufficiale e ciò permette di rivelare tutte le sue caratteristiche tecniche ancor prima di conoscerlo dal. Stando a quanto emerso, infatti, sappiamo che il nuovo smartphone pieghevole sarà alimentato da un chip ...

