Vivo X Fold 2 e X Flip | i due foldable non hanno più alcun segreto

(Di sabato 15 aprile 2023) TecnoAndroid Il prossimo 20 aprile,terrà un evento in Cina dedicato al lancio di nuovi device. Gli analisti si aspettano il debutto dei due nuoviable dell’azienda che prenderanno il nome di X2 e X. Il primo si configura come il successore diretto di Xmentre il secondo rappresenterà il primo smartphone pieghevole a conchiglia del produttore. In attesa del lancio ufficiale, entrambi i device sono stati avvistati dal leaker Ishan Agarwal. Come postato su Twitter, sono emerse le caratteristiche tecniche complete che permettono di conoscere meglio i dueable prima del lancio. Iniziamo con il2 che sarà caratterizzato da un un doppio display, uno esterno e uno interno pieghevole. Il pannello esterno avrà una ...

Vivo X Fold 2 sarà il pieghevole più potente di tutti Libero Tecnologia

Il nuovo Vivo X Fold 2 sarà presentato per il mercato cinese il 20 aprile e secondo i rumor che circolano in rete sarà il primo foldable con uno Snapdragon 8 Gen 2.