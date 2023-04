Vittoria 1-2 a Olbia, la Reggiana torna in serie A (Di sabato 15 aprile 2023) Dopo essere salita in B nel 2020, dopo 21 anni di assenza, oggi la Reggiana ritorna molto più velocemente nella serie cadetta grazie alla Vittoria per 2-1 sul campo dell’Olbia. La squadra di Aimo Diana è prima nel girone B, “a quattro punti da Cesena e Virtus Entella. Benvenuti nello spettacolo della serie B 2023/24?, il tweet postato dall’account ufficiale della B, per dare il bentornato alla squadra che ha vissuto anche degli anni in serie A negli anni ’90, in cui abbiamo visto giocare in maglia granata giocatori come Paulo Futre, Claudio Taffarel e Giuseppe Scienza. Dopo Catanzaro e Feralpi Salò, la terza promozione diretta dalla C alla B è quella della Reggiana, ma non è finita qui. A breve iniziano i playoff e saranno tutti da ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023) Dopo essere salita in B nel 2020, dopo 21 anni di assenza, oggi larimolto più velocemente nellacadetta grazie allaper 2-1 sul campo dell’. La squadra di Aimo Diana è prima nel girone B, “a quattro punti da Cesena e Virtus Entella. Benvenuti nello spettacolo dellaB 2023/24?, il tweet postato dall’account ufficiale della B, per dare il bento alla squadra che ha vissuto anche degli anni inA negli anni ’90, in cui abbiamo visto giocare in maglia granata giocatori come Paulo Futre, Claudio Taffarel e Giuseppe Scienza. Dopo Catanzaro e Feralpi Salò, la terza promozione diretta dalla C alla B è quella della, ma non è finita qui. A breve iniziano i playoff e saranno tutti da ...

