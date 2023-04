Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Michael Blair (Di sabato 15 aprile 2023) Il giorno 27 settembre 2021 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la nona puntata della stagione 9 di Vite al limite con protagonista Michael Blair. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a un uomo che ha cominciato ad ingrassare in seguito all’abbandono del padre, che lo ha portato a vivere con i nonni materni. Poi ha subito anche abusi all’età di 14 anni. Sposato con la moglie Kimberly e padre di due figli, cercherà di migliorare le sue abitudini scontrandosi però con la Realtà del suo peso abnorme e con la necessità di calare per operarsi di ernia; problema che gli impedisce di accedere al resto del programma. Vite al limite – Michael Blair ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 15 aprile 2023) Il giorno 27 settembre 2021 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la nona puntata della stagione 9 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a un uomo che ha cominciato ad ingrassare in seguito all’abbandono del padre, che lo ha portato a vivere con i nonni materni. Poi ha subito anche abusi all’età di 14 anni. Sposato con la moglie Kimberly e padre di due figli, cercherà di migliorare le sue abitudini scontrandosi però con latà del suo peso abnorme e con la necessità di calare per operarsi di ernia; problema che gli impedisce di accedere al resto del programma.al...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... patriziaandreoz : @Zio_Dino Coraggio,sei alto Se pesassi come te sarei pronta per vite al limite - ManusaltatoACM : @LafaelReao Questo sfotte theo ma non ha capito che theo non lo sfotterá mai quando sarà il protagonista di vite al… - therealsharol : Da lunedì la mia settimana sarà stra piena ?? - lunedì: isola -martedì: riposo -Mercoledì: back to school/ Luce de… - ElPalanto : @Open_gol Subito limite di 5 km/h a Milano! Così si salvano vite. - infoitcultura : Vite al limite, uno dei finali più lieti: partiva da 300Kg, oggi è una donna completamente diversa -