Vincenzo Salemme porta in tv il suo spettacolo dei record

(Di sabato 15 aprile 2023)ripropone in tv il suodei: arriva su Rai 2 Napoletano? E famme ‘na pizza Dopo il grande successo ottenuto a dicembre 2019 con il teatro in diretta televisiva, che ha conquistato pubblico e critica, torna con un programma di Rai Cultura,, uno tra i più imnti esponenti del teatro italiano, degno erede della grande tradizione “scarpettiana”. Lunedì 17 aprile, alle 21.20, su Rai2, in diretta dall’Auditorium Domenico Scarlatti della sede Rai di Napoli, il commediografo e registain scena “Napoletano? E famme ‘na pizza”: un viaggio negli stereotipi e nei luoghi comuni partenopei più duri a morire. Una serata evento che offrirà ai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italiani_news : Rai 2: Vincenzo Salemme presenta 'Napoletano? E famme 'na pizza' - Italiani News - FunweekMag : Lunedì 17 aprile su Rai2, #VincenzoSalemme porta in tv la sua commedia: un viaggio negli stereotipi partenopei più… - alessiadash03 : RT @MatteoSorren: L'amico del cuore, Vincenzo Salemme, 1998 ??? - rokketti : 'E Femmene - Versione Estesa - Vincenzo Salemme HD 1080p - DanieleMignardi : ???Vincenzo Salemme 'NAPOLETANO? E FAMME…’NA PIZZA!’ Arriva su Rai2 in diretta tv la commedia teatrale dei record,… -

In arrivo su Rai2 uno degli spettacoli teatrali più esilaranti del nostro Paese con la comicità e il brio di. La Pièce teatrale campione di incassi, 'Napoletano E famme 'na pizza!' ha avuto 200 mila spettatori, ha fatto 180 repliche in 25 città in tutta Italia e lunedì 17 aprile approda in ...Tra gli attori più rappresentativi della commedia italiana contemporanea, e in particolare di quella napoletana, c'è sicuramente. Protagonista di moltissimi film di successo, l'attore ha da sempre un rapporto speciale con il teatro, come dimostrano le innumerevoli repliche del suo spettacolo più amato, ...Subito dopo nel talk di Rai1 è intervenuto ancheche tra pochi giorni è pronto a debuttare con il nuovo programma Napoletano E famme na pizza . Alberto Matano commette una gaffe e ...

E famme ‘na pizza: lo spettacolo Vincenzo Salemme sbarca in tv Libero Magazine

Un evento speciale su Rai 2: il 17 aprile Vincenzo Salemme recita nel suo spettacolo teatrale Napoletano E famme ‘na pizza in diretta televisiva.Vi diamo le anticipazioni della seconda puntata di Rocco Schiavone 5, la fiction con Marco Giallini tratta dai romanzi di Antonio Manzini ...