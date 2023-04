“Vieni via con me”. UeD, mai scelta fu più romantica: tutto lo studio commosso (Di sabato 15 aprile 2023) UeD scelta all’insegna del romanticismo. Trionfa l’amore nello studio di Maria De Filippi: due protagonisti del programma hanno deciso di uscire insieme per viversi la loro storia d’amore lontani dalla telecamere. Il tutto davanti a uno studio emozionato, commosso addirittura di fronte a tante belle parole. Prima del ‘sii, del ballo e dei saluti, infatti, lui ha letto una bellissima lettera alla donna che gli ha rubato il cuore. “Sono emozionato – ha ammesso lui -, ho fatto la notte in bianco per scrivere tutto. Un onore per me essere qui davanti a voi donne e soprattutto davanti a te, Tiziana. Ci siamo conosciuti prendendo il caffè, ti ho vista, ti ho offerto il caffè e tu mi dicesti no, perché mi avevi dato il numero e io non lo avevo preso. Io ti diedi il numero ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 15 aprile 2023) UeDall’insegna del romanticismo. Trionfa l’amore nellodi Maria De Filippi: due protagonisti del programma hanno deciso di uscire insieme per viversi la loro storia d’amore lontani dalla telecamere. Ildavanti a unoemozionato,addirittura di fronte a tante belle parole. Prima del ‘sii, del ballo e dei saluti, infatti, lui ha letto una bellissima lettera alla donna che gli ha rubato il cuore. “Sono emozionato – ha ammesso lui -, ho fatto la notte in bianco per scrivere. Un onore per me essere qui davanti a voi donne e sopratdavanti a te, Tiziana. Ci siamo conosciuti prendendo il caffè, ti ho vista, ti ho offerto il caffè e tu mi dicesti no, perché mi avevi dato il numero e io non lo avevo preso. Io ti diedi il numero ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Scomunicando : AUTISMO – Al via a Messina “Nel blu dipinto di blu, vieni al cinema anche tu”, la prima rassegna cinematografica “a… - s02526371 : 'Uomo fortunato! Vieni via. Vivo?' Un video del corrispondente di RIA Novosti ad Artemovsk ha ripreso il caso in c… - RaffaeleRaimon2 : RT @Alberto63Al: Via via Vieni via di qui Niente più ti lega a questi luoghi Neanche questi fiori azzurri Via via Neanche questo tempo… - Tonythecheeky : Un albero per farlo crescere bene gli devi tagliare le radici, così anche per le persone, taglia via le persone inutili e vieni su meglio - Cenorava : @DavideSilvestr6 Carmencita, chiudi il gas e vieni via -