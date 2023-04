“Vieni a Vedere”: l’installazione firmata Gaetano Pesce per Bottega Veneta alla Milano Design Week (Di sabato 15 aprile 2023) Life&People.it In occasione della Design Week milanese, Bottega Veneta apre al pubblico la propria boutique di via Montenapoleone, dove sarà possibile ammirare l’ultima creazione artistica firmata da Gaetano Pesce. l’installazione site-specific non è una collaborazione inedita tra il famoso artista italiano e la Maison del gruppo Kering: per la seconda volta, Bottega si è affidata alla profonda creatività di Pesce per presentare le due nuove bag in edizione limitata, ‘My Dear Mountains’ e ‘My Dear Prairies’, realizzate insieme al direttore creativo del brand, Matthieu Blazy. Vestita soltanto delle due borse protagoniste dell’installazione, ci ... Leggi su lifeandpeople (Di sabato 15 aprile 2023) Life&People.it In occasione dellamilanese,apre al pubblico la propria boutique di via Montenapoleone, dove sarà possibile ammirare l’ultima creazione artisticadasite-specific non è una collaborazione inedita tra il famoso artista italiano e la Maison del gruppo Kering: per la seconda volta,si è affidataprofonda creatività diper presentare le due nuove bag in edizione limitata, ‘My Dear Mountains’ e ‘My Dear Prairies’, realizzate insieme al direttore creativo del brand, Matthieu Blazy. Vestita soltanto delle due borse protagoniste del, ci ...

