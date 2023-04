Video, Spalletti alla giornalista georgiana: ''Kvaratskhelia potrebbe riposare'' (Di sabato 15 aprile 2023) Nella conferenza stampa di vigilia di Napoli - Verona, Luciano Spalletti ha scherzato con una giornalista georgiana sulla possibilità di far riposare ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 15 aprile 2023) Nella conferenza stampa di vigilia di Napoli - Verona, Lucianoha scherzato con unasulla possibilità di far...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiegoDeLucaTwit : #Spalletti dica ai ragazzi di guardare queste immagini a loop mattina, pomeriggio, sera, notte. Lo facciano anche… - FBiasin : #Spalletti: “Quello che mi ha fatto più male è vedere il tutti contro tutti, una roba che non riuscirò mai a capire… - GoalItalia : 'Napoli? Non ne parlo, se no Spalletti si offende' 'Siete così sensibili in Italia...' Guardiola non risponde alla… - Lolaa_4_ : RT @matteorenzi: Non sapendo chi insultare oggi, Salvini attacca Spalletti. Che risponde con questo deputato europeo belga #genio #Tarabell… - sasazinzi10 : RT @DiegoDeLucaTwit: Se ogni presidente scendesse in campo per cacciare questi animali, gli stadi sarebbero posti migliori per tutti, dalle… -