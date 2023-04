VIDEO MotoGP | Sprint Race GP Americhe 2023 | highlights e sintesi Assolo di Bagnaia

Leggi su oasport

(Di sabato 15 aprile 2023) Un dominio totale di Pecconella: il campione del mondo ha ottenuto la terza vittoria della stagione, la seconda in “gara corta” dopo quella in Portogallo e si è subito riscattato dopo un fine settimana piuttosto incolore in Argentina, che gli è costata la leadership del Mondiale.che ha chiuso questo pomeriggio anche in pole position e partirà dalla prima posizione della griglia nella gara di domani. Seconda posizione per un ottimo Alex Rins con Honda, mentre si conferma in grande forma Jorge Martin in terza posizione con la Ducati Pramac. Sesta posizione per Marco Bezzecchi che, in attesa della gara di domani, è riuscito a difendere la prima posizione della classifica generale del Mondiale, mentre settimo Luca Marini che ha rimontato dopo una partenza infelice. Grandi difficoltà per la ...