Video Instagram, Ibrahimovic e il dietro le quinte della registrazione di Asterix e Obelix (Di sabato 15 aprile 2023) Zlatan Ibrahimovic è Antivirus nel film di Asterix e Obelix. Ecco come si è preparato per le scene. L'attaccante ha abbattuto tutti a calci e ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 15 aprile 2023) Zlatanè Antivirus nel film di. Ecco come si è preparato per le scene. L'attaccante ha abbattuto tutti a calci e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CottarelliCPI : Ieri sono intervenuto in Senato durante il dibattito sul PNRR per fare chiarezza su alcuni punti. Potete vedere l’i… - MilanPosts : ?? Mario Balotelli on Instagram - ASRomaFemminile : Abbiamo appena pubblicato un reel su instagram che ripercorre la nostra avventura in #UWCL ???? Provate a non ??… - 3tx19 : GALVANCILO LEAKED VIDEO GALVANCILLO HACKED • GALVANCILLO INSTAGRA « GALVANCILLO INSTAGRAM STORY LEAKED FULL VIDEO » - AnnaP1953 : RT @Cosmodelafuente: [2020] Criticavano la sanità lombarda e, intanto a Roma.... Un memorabile intervento di @Capezzone (2020). Sgradevole… -