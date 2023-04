VIDEO IN – Inter-Monza, l’arrivo del pullman nerazzurro a San Siro (Di sabato 15 aprile 2023) L’Inter è arrivata in questi minuti a San Siro per la sfida valevole per la trentesima giornata di Serie A 2022-2023 contro il Monza. Ecco l’arrivo dei nerazzurri, ripreso dal nostro inviato sul posto Alberto Gallo. ARRIVATI ? Manca sempre meno a Inter-Monza e il pullman della squadra di Simone Inzaghi è appena arrivato a San Siro. Una gara fondamentale, per confermarsi dopo l’emozionante vittoria di martedì in Champions League contro il Benfica e per rientrare subito nelle prime quattro posizioni della classifica. Questo il VIDEO del nostro inviato a San Siro, Alberto Gallo. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ... Leggi su inter-news (Di sabato 15 aprile 2023) L’è arrivata in questi minuti a Sanper la sfida valevole per la trentesima giornata di Serie A 2022-2023 contro il. Eccodei nerazzurri, ripreso dal nostro inviato sul posto Alberto Gallo. ARRIVATI ? Manca sempre meno ae ildella squadra di Simone Inzaghi è appena arrivato a San. Una gara fondamentale, per confermarsi dopo l’emozionante vittoria di martedì in Champions League contro il Benfica e per rientrare subito nelle prime quattro posizioni della classifica. Questo ildel nostro inviato a San, Alberto Gallo.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...

