VIDEO Asia D’Amato argento agli Europei! Squillo al volteggio. E quella smorfia di delusione… (Di sabato 15 aprile 2023) Asia D’Amato ha conquistato la medaglia d’argento al volteggio agli Europei 2023 di ginnastica artistica. La Fata si presentava con il terzo punteggio di accredito all’atto conclusivo e ha fatto saltare il banco, eseguendo uno splendido doppio avvitamento (14.000, 5.0 la nota di partenza) e poi un bel flick mezzo giro-salto teso con mezzo avvitamento (13.200, 4.8 la nota partenza), purtroppo sporcato con un’uscita di pedana con entarmbi i piedi (tre decimi di penalità). La genovese ha chiuso con la media di 13.600 e ha così confermato il risultato dello scorso anno, ma la finale della passata estate si concluse tra le lacrime perché si infortunò sul secondo salto. Di seguito il VIDEO dell’esercizio di Asia D’Amato, ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023)ha conquistato la meda d’alEuropei 2023 di ginnastica artistica. La Fata si presentava con il terzo punteggio di accredito all’atto conclusivo e ha fatto saltare il banco, eseguendo uno splendido doppio avvitamento (14.000, 5.0 la nota di partenza) e poi un bel flick mezzo giro-salto teso con mezzo avvitamento (13.200, 4.8 la nota partenza), purtroppo sporcato con un’uscita di pedana con entarmbi i piedi (tre decimi di penalità). La genovese ha chiuso con la media di 13.600 e ha così confermato il risultato dello scorso anno, ma la finale della passata estate si concluse tra le lacrime perché si infortunò sul secondo salto. Di seguito ildell’esercizio di, ...

